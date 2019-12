This month:

* Command & Conquer

* How-To : Python, Automation, and Darktable

* Graphics : Inkscape

* Graphics : Krita for Old Photos

* Linux Loopback

* Everyday Ubuntu

* Review : Olive Video Editor

* Review : Xubuntu 19.10

* Linux Certified

* Ubuntu Games : Squiffy

plus: News, My Story, The Daily Waddle, Q&A, Crossword and more.

Get it while it’s hot: https://fullcirclemagazine.org/issue-151/