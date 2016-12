Full Circle Weekly News #37

SHOW NOTES:

Ubuntu Online Summit for Ubuntu 17.04 is Taking Place In Mid-November

http://www.mobipicker.com/ubuntu-online-summit-ubuntu-17-04-taking-place-mid-november/

Ubuntu 16.04 Now Available in Latest Windows 10 Redstone 2 Build

http://news.softpedia.com/news/ubuntu-16-04-now-available-in-latest-windows-10-redstone-2-build-508775.shtml

Facebook has built a world-class, murderous, Doom-playing AI

http://www.businessinsider.de/facebook-intel-win-vizdoom-contest-build-artificial-intelligence-ai-plays-doom-deathmatch-2016-9?r=UK&IR=T

This is the Israeli company that can hack any iPhone and Android smartphone

http://bgr.com/2016/09/26/iphone-7-vs-android-hacks/

wattOS 10 Microwatt Edition Comes with Less of Everything, Based on Ubuntu 16.04

http://news.softpedia.com/news/wattos-10-microwatt-edition-comes-with-less-of-everything-based-on-ubuntu-16-04-508631.shtml

Is the Linux kernel a security problem?

http://arstechnica.com/security/2016/09/linux-kernel-security-needs-fixing/?comments=1

———————————————————————————–

CREDITS:

Intro: “Weapons” – Cory Gray

http://freemusicarchive.org/music/Cory_Gray/Music_For_Film__TV/Weapons_1703

News Beeps – johnnytal

http://freesound.org/people/johnnytal/sounds/88517/

Ubuntu drum – Canonical